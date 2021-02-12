***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiHEDEF PROJELENDİRME VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları ve Gayrimenkul Geliştirme Faaliyetleri 100000000 100000000 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKSEYİTLER KİMYA SAN. A.Ş. İğne flaster, polietilen flaster, delikli yakı, kağıt flaster, ipek flaster, bez flaster, yarabandı, polyester elastik flaster, flaster yara örtüsü ekonomik yarabandı, muhtelif sinai yapışkan bant, bası bandı, göz pedi 22000000 5500000 TRY 25,00 İŞTİRAKİDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş. Bankacılık, telekomünikasyon, ilaç ve hızlı tüketim mamulleri sektörleri öncelikli olarak özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektir. 9500000 1691541 TRY 17,81 İŞTİRAKEKOHESAP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) 67000 17000 TRY 25,00 İŞTİRAKFINTABLES BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Yazılım Sektöründe Faaliyet Göstermektedir. 71429 21429 TRY 30 İŞTİRAKFTECH LABS BİLİŞİM A.Ş. Finansal teknolojiler alanında Yazılım geliştirme faaliyeti 58825 8825 TRY 15 İŞTİRAKQUA Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. Yapı Malzeleri Üretimi 105000000 1800000 TRY 1,71 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909415BIST