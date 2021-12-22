***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.12.2021 11:04
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NAMIK KEMAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 24.03.2021 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GENEL MÜDÜR HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI GENEL MÜDÜR, SEYİTLER KİMYA SAN. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
SİBEL GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 24.03.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ - GENEL MÜDÜR HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖN. KRL. ÜYESİ - HEDEF FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
İLYAS AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 24.03.2021 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet Bağımsız Üye Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ - DENETİM KOMİTESİ
MURAT TANRIÖVER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 24.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
MEHMET ZİYA GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 24.03.2021 İcrada Görevli Yok Yönetim kurulu üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
CEREN YAVUZ ERDİNÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 16.12.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal yönetim komitesi ve Denetimden sorumlu komite üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985415
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|32.198.651
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|TETMT
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|13.084.193
|% 9,98
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|GLCVY
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|31.343.719
|% 9,96
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|RALYH
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|5.013.982
|% 9,86
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|SUMAS
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|% 9,53
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|EPLAS
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|16.307.580
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|GSDHO
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|201.294.255
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|DZGYO
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|PRKAB
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|GARAN
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|3.340.294.025
|% -0,34
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|SISE
|12,71
|2.600.332.224
|% -4,29
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|EREGL
|25,24
|2.073.411.059
|% -0,79
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|THYAO
|18,84
|1.581.596.803
|% -0,21
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|KRDMD
|8,89
|1.498.757.380
|% -4,41
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|YKBNK
|3,57
|1.473.035.299
|% 2,59
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|GARAN
|11,84
|3.340.294.025
|% -0,34
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|SISE
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|2.600.332.224
|% -4,29
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|DOHOL
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|482.216.132
|% -2,52
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|KRDMD
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|1.498.757.380
|% -4,41
|
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|Satış
|%
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|Dolar
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|11,5636
|% -5,14
|
|Euro
|13,0471
|13,1007
|% -5,34
|
|Sterlin
|14,7994
|14,8736
|% -8,95
|
|Frank
|11,9647
|12,0367
|% -9,49
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|Riyal
|2,9354
|2,9502
|% -9,39
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|16:30
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.809
|1.810
|4,34
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|Altın Gr.
|646
|647
|-61,21
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|Cumhuriyet
|4.312
|4.377
|-528,00
|
|Tam
|4.262
|4.387
|-551,25
|
|Yarım
|2.060
|2.122
|-266,66
|
|Çeyrek
|1.033
|1.061
|-133,33
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,16
|8,17
|-0,78
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|B. Petrol
|75,60
|75,60
|0,32
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Yüzde -3.76 oranında düşüşle 7.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 262, 266 adet işlem
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16:44GSDHO
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 884, 900 adet işlem
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16:43GLDTR
Yüzde -9.57 oranında düşüşle 57.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 246, 377 adet işlem
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16:42GWIND
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 236, 535 adet işlem
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16:41SKTAS
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 583, 386 adet işlem