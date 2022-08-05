***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.08.2022 14:55
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 3250000 TRY 1 Yönetim Kurulu Seçiminde Aday Gösterme 1,00 TRY 321750000 TRY 99 Yoktur İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052305
BIST
14:572.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 14,81
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
14:5717,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0555
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
14:5718,3957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0214
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
14:571.032,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,21
|Açılış
|: 1.032,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,14
BIST En Aktif Hisseler14:57
|OBASE
|13,97
|5.287.799
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.937.718
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|67.640.369
|% 9,95
|
|MEPET
|3,43
|17.902.461
|% 9,94
|
|ASUZU
|297,00
|107.795.016
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|13.007.081
|% -9,84
|
|KRPLS
|7,75
|715.518.804
|% -6,17
|
|YONGA
|23,18
|206.020
|% -6,08
|
|KZBGY
|43,98
|24.576.915
|% -5,58
|
|THYAO
|56,50
|2.510.291.423
|% 2,17
|
|EKGYO
|3,48
|1.146.335.567
|% 7,74
|
|TSKB
|3,24
|1.023.813.507
|% 4,18
|
|SISE
|23,68
|1.023.013.227
|% -0,34
|
|SASA
|50,10
|999.261.998
|% 0,10
|
|EKGYO
|3,48
|1.146.335.567
|% 7,74
|
|TSKB
|3,24
|1.023.813.507
|% 4,18
|
|SKBNK
|2,20
|624.339.885
|% 9,45
|
|ODAS
|4,28
|831.267.860
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,11
|739.466.106
|% 2,75
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9619
|17,9650
|% 0,31
|
|Euro
|18,3801
|18,3957
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,7467
|21,8558
|% 0,13
|
|Frank
|18,7297
|18,8426
|% 0,25
|
|Riyal
|4,7670
|4,7909
|% 0,30
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-3,03
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,78
|
|Cumhuriyet
|6.877
|6.981
|4,00
|
|Tam
|6.909
|6.959
|-31,00
|
|Yarım
|3.367
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,15
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,00
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|-0,40
|