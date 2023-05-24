***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.05.2023 12:34
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NAMIK KEMAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 27.04.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
SİBEL GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 27.04.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 1 A Bağımsız Üye Değil
İLYAS AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 27.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Avukatlık Evet Bağımsız Üye Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi - Denetim Komitesi
MURAT TANRIÖVER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 27.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
MEHMET ZİYA GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 27.04.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
CEREN YAVUZ ERDİNÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 27.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Yöneticilik Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Denetim Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153306
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|RODRG
|48,90
|16.531.477
|% 9,99
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|CANTE
|23,40
|103.523.665
|% 9,96
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|IDEAS
|24,54
|3.581.721
|% 9,95
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|ULUSE
|124,00
|24.810.029
|% 9,93
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|BAYRK
|4,36
|13.090.570
|% 9,82
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|SAMAT
|23,46
|50.314.871
|% -9,98
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|MARKA
|23,50
|511.830
|% -9,96
|
|SDTTR
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|196.587.033
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|
|POLTK
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|SASA
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|THYAO
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|1.348.857.005
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|KCHOL
|73,80
|866.944.425
|% -1,73
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|KOZAL
|19,21
|820.527.294
|% 2,24
|
|ISCTR
|10,37
|1.295.388.527
|% 0,00
|
|ODAS
|5,82
|513.353.157
|% 2,28
|
|EKGYO
|6,28
|550.089.698
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,81
|541.605.088
|% 0,00
|
|SASA
|50,70
|2.370.840.589
|% 1,40
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,8800
|19,8938
|% 0,19
|
|Euro
|21,3933
|21,4133
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,5311
|24,6541
|% -0,13
|
|Frank
|21,9222
|22,0543
|% -0,03
|
|Riyal
|5,2862
|5,3127
|% 0,20
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.975
|1.975
|0,01
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|2,66
|
|Cumhuriyet
|9.442
|9.585
|24,00
|
|Tam
|9.364
|9.621
|-7,20
|
|Yarım
|4.633
|4.746
|-55,00
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|Çeyrek
|2.309
|2.366
|-20,00
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|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|14,97
|14,99
|0,01
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|B. Petrol
|78,17
|78,17
|1,33
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