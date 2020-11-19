***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19.11.2020 tarih ve 29 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde:1. Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına ve yönetim kurulu üyelerinden İlyas AVCI ve Murat TANRIÖVER'in Riskin Erken Saptanması Komite üyeleri olarak seçilmelerine,2. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği " Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları" nın Komite üyelerine tabliğ edilmesine,oybirliğiyle karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889243BIST