***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.11.2020 16:51
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimizin 19.11.2020 tarih ve 29 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde:
1. Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına ve yönetim kurulu üyelerinden İlyas AVCI ve Murat TANRIÖVER'in Riskin Erken Saptanması Komite üyeleri olarak seçilmelerine,
2. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği " Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları" nın Komite üyelerine tabliğ edilmesine,
oybirliğiyle karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889243
BIST
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En Düşük
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|KONYA
|891,30
|13.804.182
|% 10,00
|
|GUBRF
|41,58
|660.038.054
|% 10,00
|
|KLMSN
|17,05
|160.928.856
|% 10,00
|
|IZTAR
|12,76
|4.091.094
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|120.800
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.100,00
|1.081.113
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|837.626
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|26.899.371
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|4.052.828
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|166.665.375
|% -9,70
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
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|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|AKBNK
|6,47
|3.265.746.413
|% 3,19
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,92
|1.058.122.236
|% -3,52
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5791
|7,5837
|% -1,71
|
|Euro
|8,9790
|8,9906
|% -1,74
|
|Sterlin
|9,9953
|10,0454
|% -2,11
|
|Frank
|8,2786
|8,3285
|% -1,83
|
|Riyal
|2,0148
|2,0249
|% -1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-9,97
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|Altın Gr.
|452
|453
|-11,56
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,92
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,82
|-0,20
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|-0,39
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