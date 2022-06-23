***HDFGS* *HEDEF* *INFO*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS******HEDEF******INFO*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [INFO, HEDEF]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/12/2021-25/04/2022-01/05/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16.12.2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluş izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na resmi başvurunun yapıldığını25.04.2022 tarihinde Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluş sermayesi 500.000.000 TL olup, ortaklık yapısı ise Şirketimiz, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. %30 (150.000.000 TL) İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. %30 (150.000.000 TL), Hedef Holding A.Ş. %20 (100.000.000 TL), Namık Kemal Gökalp %10 (50.000.000 TL) ve Sibel Gökalp %10 (50.000.000 TL) şeklinde olacağı,30.04.2022 tarihli Resmi Gazete'de duyurulduğu üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Yatırım Bankası kuruluşuna ilişkin başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Gelinen aşamada "HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş." nin kuruluş işlemleri tamamlanarak 23.06.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Bundan sonraki süreçte çalışmalarımız faaliyet izni almak üzere BDDK nezdinde devam edecek olup, gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038958BIST