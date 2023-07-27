***HDFGS* *IDEAS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS******IDEAS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IDEAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.07.2023 tarih ve 72 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin tabi olduğu III-48.3 Nolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği 21. Maddesi 3. Fıkrası (f) bendi kapsamında 01 Şubat 2022 tarihinde iştirakimiz İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. ‘nin işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 20.000.000 TL olarak tesis edilen ve 20 Şubat 2023 tarihinde 30.000.000 TL olarak revize edilen üst limitli yapılandırılmış finansmanın toplamda 50.000.000.-TL'sına çıkarılmasına, azami vade tarihinde değişiklik yapılmaksızın 20 Şubat 2023 tarihli kararımızdaki gibi 31.12.2023 olarak belirlenmesine ve bu kapsamda ek girişim sözleşmesi imzalanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175811BIST