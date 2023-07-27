***HDFGS* *IDEAS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2023 16:15
***HDFGS******IDEAS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [IDEAS]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.07.2023 tarih ve 72 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin tabi olduğu III-48.3 Nolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği 21. Maddesi 3. Fıkrası (f) bendi kapsamında 01 Şubat 2022 tarihinde iştirakimiz İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. ‘nin işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 20.000.000 TL olarak tesis edilen ve 20 Şubat 2023 tarihinde 30.000.000 TL olarak revize edilen üst limitli yapılandırılmış finansmanın toplamda 50.000.000.-TL'sına çıkarılmasına, azami vade tarihinde değişiklik yapılmaksızın 20 Şubat 2023 tarihli kararımızdaki gibi 31.12.2023 olarak belirlenmesine ve bu kapsamda ek girişim sözleşmesi imzalanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175811
BIST
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18:056.856
En Düşük
|Değişim
|: 1,66%
|| 112,25
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.856
18:0526,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0529
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
18:0529,6698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1837
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,6027
18:051.684,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -21,62
|Açılış
|: 1.684,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.682,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|255,20
|818.686.518
|% 10,00
|
|TUKAS
|9,57
|519.892.693
|% 10,00
|
|PASEU
|54,45
|611.728.209
|% 10,00
|
|GLBMD
|19,80
|21.892.971
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|122.284.300
|% 10,00
|
|PENTA
|27,18
|1.001.671.978
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|10.249.515
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,75
|2.490.322
|% -8,07
|
|EUYO
|12,14
|23.590.797
|% -7,33
|
|ATAGY
|8,09
|39.622.180
|% -5,05
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|THYAO
|228,50
|9.391.208.411
|% 1,96
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|KOZAA
|59,20
|6.947.364.192
|% -2,47
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,47
|3.394.910.068
|% 1,80
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|ISCTR
|14,37
|3.563.265.827
|% 2,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9407
|26,9605
|% 0,20
|
|Euro
|29,6551
|29,6751
|% -0,60
|
|Sterlin
|34,5471
|34,7204
|% -0,51
|
|Frank
|30,8933
|31,0794
|% -0,79
|
|Riyal
|7,1595
|7,1954
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-26,82
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.684
|-22,43
|
|Cumhuriyet
|11.271
|11.442
|-107,00
|
|Tam
|11.008
|11.126
|-129,00
|
|Yarım
|5.495
|5.588
|-66,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.794
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|20,92
|20,94
|-0,64
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|1,11
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ALKA
Yüzde 4.89 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 338, 874 adet işlem
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17:58LIDFA
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 993, 780 adet işlem
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17:57GLCVY
Yüzde 5.46 oranında artışla 29.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 767 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 6, 846 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 132, 609.00 milyon TL de
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17:56OZGYO
Yüzde 6.49 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 113, 017 adet işlem