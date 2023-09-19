***HDFGS* *IDEAS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2023 11:32
***HDFGS******IDEAS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [IDEAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01 Şubat 2022 - 20 Şubat 2023 ve 27 Temmuz 2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İs¸tirakimiz I·deal Finansal Teknolojiler ve Danıs¸manlık A.S¸.‘nin is¸letme faaliyetlerinde kullanılmak u¨zere tesis edilen 50.000.000.-TL üst limitli yapılandırılmış finansman kapsamında, bugüne kadar kullandırılan finansman faiziyle birlikte 42.316.108,10 TL olarak tahsil edilerek tamamı kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196127
BIST
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13:277.731
En Düşük
|Değişim
|: 0,65%
|| 50,20
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.789
13:2727,0339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0250
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,1347
En Düşük
26,8557
13:2728,9593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0533
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
29,2086
En Düşük
28,4597
13:271.682,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.682,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler13:27
|TETMT
|1.695,20
|2.352.938
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|11.385.839
|% 10,00
|
|MIATK
|550,20
|408.999.345
|% 10,00
|
|CLEBI
|891,00
|43.211.926
|% 10,00
|
|BURVA
|63,80
|33.606.148
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|149.636.735
|% -9,99
|
|QNBFB
|164,50
|10.768.733
|% -9,91
|
|SODSN
|55,10
|1.386.382
|% -8,09
|
|ANGEN
|19,79
|382.419.301
|% -5,94
|
|BRSAN
|737,10
|1.438.974.726
|% -5,50
|
|SAHOL
|55,65
|4.935.259.773
|% -0,27
|
|THYAO
|220,10
|3.402.718.978
|% 0,92
|
|TUPRS
|142,60
|3.190.739.239
|% 2,96
|
|ISCTR
|21,88
|1.752.508.352
|% 0,27
|
|SISE
|52,15
|1.611.946.732
|% 0,38
|
|EKGYO
|8,09
|879.271.126
|% -0,25
|
|SKBNK
|5,59
|565.249.660
|% -2,95
|
|SAHOL
|55,65
|4.935.259.773
|% -0,27
|
|KATMR
|1,93
|157.367.931
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,88
|1.752.508.352
|% 0,27
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0276
|27,0339
|% 0,09
|
|Euro
|28,9469
|28,9593
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,3833
|33,5507
|% 0,08
|
|Frank
|30,0315
|30,2124
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1848
|7,2209
|% 0,07
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|2,55
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|2,71
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|31,00
|
|Tam
|11.095
|11.165
|-49,00
|
|Yarım
|5.565
|5.606
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.803
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,29
|0,08
|
|B. Petrol
|95,01
|95,01
|0,58
|