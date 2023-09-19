***HDFGS* *IDEAS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS******IDEAS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IDEAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01 Şubat 2022 - 20 Şubat 2023 ve 27 Temmuz 2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİs¸tirakimiz I·deal Finansal Teknolojiler ve Danıs¸manlık A.S¸.‘nin is¸letme faaliyetlerinde kullanılmak u¨zere tesis edilen 50.000.000.-TL üst limitli yapılandırılmış finansman kapsamında, bugüne kadar kullandırılan finansman faiziyle birlikte 42.316.108,10 TL olarak tahsil edilerek tamamı kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196127BIST