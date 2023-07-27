***HDFGS* *IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS******IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HDFGS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS¸irketimizin 27.07.2023 tarih ve 64 sayılı Yo¨netim Kurulu ToplantısındaSermayedarımız Hedef Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸. ile 01 S¸ubat 2022 tarihinde is¸letme faaliyetlerinde kullanılmak u¨zere 20.000.000 TL üst limitli olarak tesis edilen (ve daha sonra 30.000.000 TL üst limitine arttırılan) yapılandırılmıs¸ finansmanın 50.000.000 TL'ne c¸ıkarılmasına, finansman vadesinin 31.12.2023 olarak belirlenmesine ve bu kapsamda ek sözleşme imzalanmasına karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175812BIST