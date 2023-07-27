***HDFGS* *IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2023 16:16
***HDFGS******IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
S¸irketimizin 27.07.2023 tarih ve 64 sayılı Yo¨netim Kurulu Toplantısında
Sermayedarımız Hedef Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸. ile 01 S¸ubat 2022 tarihinde is¸letme faaliyetlerinde kullanılmak u¨zere 20.000.000 TL üst limitli olarak tesis edilen (ve daha sonra 30.000.000 TL üst limitine arttırılan) yapılandırılmıs¸ finansmanın 50.000.000 TL'ne c¸ıkarılmasına, finansman vadesinin 31.12.2023 olarak belirlenmesine ve bu kapsamda ek sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175812
BIST
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18:056.856
En Düşük
|Değişim
|: 1,66%
|| 112,25
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.856
18:0526,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0529
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
18:0529,6698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1837
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,6027
18:051.684,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -21,62
|Açılış
|: 1.684,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.682,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|255,20
|818.686.518
|% 10,00
|
|TUKAS
|9,57
|519.892.693
|% 10,00
|
|PASEU
|54,45
|611.728.209
|% 10,00
|
|GLBMD
|19,80
|21.892.971
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|122.284.300
|% 10,00
|
|PENTA
|27,18
|1.001.671.978
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|10.249.515
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,75
|2.490.322
|% -8,07
|
|EUYO
|12,14
|23.590.797
|% -7,33
|
|ATAGY
|8,09
|39.622.180
|% -5,05
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|THYAO
|228,50
|9.391.208.411
|% 1,96
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|KOZAA
|59,20
|6.947.364.192
|% -2,47
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,47
|3.394.910.068
|% 1,80
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|ISCTR
|14,37
|3.563.265.827
|% 2,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9465
|26,9530
|% 0,17
|
|Euro
|29,6535
|29,6731
|% -0,60
|
|Sterlin
|34,5554
|34,7287
|% -0,49
|
|Frank
|30,8982
|31,0843
|% -0,78
|
|Riyal
|7,1598
|7,1957
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-25,69
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.685
|-21,86
|
|Cumhuriyet
|11.271
|11.442
|-107,00
|
|Tam
|11.011
|11.128
|-127,00
|
|Yarım
|5.497
|5.590
|-64,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.795
|-32,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,23
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|20,96
|20,98
|-0,61
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|1,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ALKA
Yüzde 4.89 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 338, 874 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 993, 780 adet işlem
-
17:57GLCVY
Yüzde 5.46 oranında artışla 29.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 767 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 846 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 132, 609.00 milyon TL de
-
17:56OZGYO
Yüzde 6.49 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 113, 017 adet işlem