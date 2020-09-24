***HDFGS* *INFO*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
24.09.2020 18:26
***HDFGS******INFO*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
22.09.2020 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarından 206.347 adet 9,95 -10,40 fiyat aralığından satılmıştır.
Bu işlemle birlikte İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'deki paylarımız 22.09.2020 itibarıyla %4,26 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/09/2020 0 206.347 206.347 1.647.233 1.440.886 % 4,87 % 4,87 % 4,26 % 4,26
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876589
BIST
18:051.120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 16,91
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.121
En Düşük
1.097
18:057,6219
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0790
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
18:058,8977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0784
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
18:05458,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,90
|Açılış
|: 458,73
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|104,50
|15.717.393
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.677.565
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.914.001
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.592,80
|7.318.182
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.526.336
|% 10,00
|
|MEGAP
|11,34
|15.251.879
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|15.251.879
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|13.670.819
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.524.479
|% -10,00
|
|MERIT
|85,60
|963.470
|% -9,99
|
|GARAN
|7,01
|4.191.563.030
|% 6,53
|
|SISE
|6,83
|1.293.097.622
|% 0,59
|
|AKBNK
|5,04
|1.134.818.778
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,28
|984.278.289
|% -0,30
|
|ASELS
|16,97
|894.627.059
|% 3,73
|
|GARAN
|7,01
|4.191.563.030
|% 6,53
|
|YKBNK
|2,11
|798.188.530
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,28
|984.278.289
|% -0,30
|
|AKBNK
|5,04
|1.134.818.778
|% 5,88
|
|ADESE
|2,36
|511.841.903
|% 2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6191
|7,6239
|% -1,00
|
|Euro
|8,8884
|8,8978
|% -0,87
|
|Sterlin
|9,6843
|9,7329
|% -0,93
|
|Frank
|8,1988
|8,2482
|% -1,29
|
|Riyal
|2,0276
|2,0378
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|5,48
|
|Altın Gr.
|458
|459
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,92
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,48
|41,48
|-0,29
|
Seans Raporu
18:05
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17:57KRTEK
Yüzde 6.27 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 149, 797 adet işlem
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17:56OYLUM
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 011, 622 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 92 artarak (% 1.68 ) 1, 026
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, TKURU, YONGA, BMELK, UZERB, KERVN, BRKO, VANGD, RODRG, DARDL
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEYAZ, AYES, COSMO, MEGAP, ARTI, MMCAS, MERIT, MARTI, EMNIS, MEGAP