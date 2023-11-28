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***HDFGS* *INFO*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

28.11.2023 18:13
***HDFGS* *INFO*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***HDFGS******INFO*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimizin İnfo Yatırım Menkul Değerler  A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğu 2.000.000 adet pay 28.11.2023 tarihinde 14,70 fiyattan satılmış olup, bu işlemle birlikte  İnfo Yatırım Menkul Değerler  A.Ş'deki  pay oranımız %2,55 olmuştur  İşlemin  detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Saygılarımızla,

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/11/2023 2.000.000 2.000.000 7.823.601,24 5.823.601,24 % 3,43 % 3,43 % 2,55 % 2,55




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220659


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BINHO 243,30 103.145.089 % 9,99  
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KARTN 88,75 313.315.495 % 9,98  
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