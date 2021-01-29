***HDFGS* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 13:32
***HDFGS******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [HDFGS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saygılarımızla Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 29 Ocak ve 1 Şubat 2021 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 42.249,43 TL nominal değerli payların tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905939
BIST
13:291.491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -7,12
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
13:297,3351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 7,3230
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3237
13:298,8946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0093
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8699
13:29436,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,48
|Açılış
|: 436,91
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler13:29
|PKENT
|1.524,60
|21.835.728
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|457.585
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|21.632.054
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.368.655
|% 9,98
|
|MERIT
|158,80
|1.470.012
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|710.626
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|19.223.907
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,40
|4.572.145
|% -9,68
|
|UMPAS
|2,53
|72.008
|% -6,30
|
|CASA
|140,00
|1.273.636
|% -5,91
|
|GUBRF
|73,20
|1.564.204.995
|% 5,93
|
|GARAN
|9,30
|928.717.324
|% -0,96
|
|KARSN
|5,36
|672.429.057
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,37
|574.287.326
|% 0,00
|
|KOZAL
|115,90
|566.690.836
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,37
|574.287.326
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,75
|533.794.701
|% 0,81
|
|KARSN
|5,36
|672.429.057
|% 7,41
|
|ODAS
|3,84
|429.939.889
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,48
|163.934.514
|% 1,37
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3318
|7,3351
|% 0,01
|
|Euro
|8,8909
|8,8946
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,9970
|10,0472
|% -0,45
|
|Frank
|8,2185
|8,2680
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9491
|1,9588
|% -0,03
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|12,98
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,89
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.877
|2.949
|-32,45
|
|Yarım
|1.390
|1.427
|-15,69
|
|Çeyrek
|697
|713
|-7,85
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,98
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,07
|
|B. Petrol
|55,42
|55,42
|0,32
|