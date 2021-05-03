***HDFGS* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***HDFGS******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [HDFGS]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar30.04.2021 tarihinde "5.900.000 TL'nin Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılması kapsamında 27.04.2021 tarihinde 4,72 TL fiyatla 4.237 adet HDFGS payı alınmış olup pay alım sonrası Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ndeki payımızın %0,67'ye yükseldiğine" dair açıklamamız sehven İlgili Şirket (HDFGS) seçilmeden yayınlanmış olup, sözkonusu açıklama ilgili şirket kısmında HDFGS seçilerek tekrar yayınlanmaktadır.Saygılarımızla,Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)27/04/2021 4.237 4.237 1.400.000 1.404.237 % 0,67 % 0,67 % 0,67 % 0,67http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934032BIST