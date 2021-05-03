***HDFGS* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
03.05.2021 11:33
***HDFGS******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [HDFGS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
30.04.2021 tarihinde "5.900.000 TL'nin Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılması kapsamında 27.04.2021 tarihinde 4,72 TL fiyatla 4.237 adet HDFGS payı alınmış olup pay alım sonrası Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ndeki payımızın %0,67'ye yükseldiğine" dair açıklamamız sehven İlgili Şirket (HDFGS) seçilmeden yayınlanmış olup, sözkonusu açıklama ilgili şirket kısmında HDFGS seçilerek tekrar yayınlanmaktadır.
Saygılarımızla,
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/04/2021 4.237 4.237 1.400.000 1.404.237 % 0,67 % 0,67 % 0,67 % 0,67
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934032
BIST
14:191.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,86
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:198,3032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:1910,0101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0395
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
14:19474,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,45
|Açılış
|: 474,20
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:19
|MRSHL
|271,70
|1.736.163
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.828.005
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.072.711
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.753.204
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|33.614.824
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.326.390
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.981.162
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,65
|658.797.082
|% 3,43
|
|KRDMD
|7,35
|428.333.115
|% 2,65
|
|KOZAL
|112,90
|382.686.681
|% -0,09
|
|EREGL
|18,91
|375.685.987
|% -0,68
|
|SISE
|7,71
|370.573.840
|% 2,66
|
|YKBNK
|2,12
|195.550.127
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,84
|133.039.178
|% 1,10
|
|AKBNK
|4,89
|299.111.683
|% 0,20
|
|KRDMD
|7,35
|428.333.115
|% 2,65
|
|DOHOL
|2,95
|163.129.644
|% 0,00
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2947
|8,3032
|% 0,34
|
|Euro
|10,0014
|10,0101
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,4713
|11,5289
|% 0,62
|
|Frank
|9,0379
|9,0924
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2046
|2,2156
|% 0,21
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|10,58
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,45
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,06
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|-0,01
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:34INDES
Yüzde 4.18 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 001, 879 adet işlem
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 92 artarak (% 0.66 ) 1, 214
-
14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TIRE, MEPET, IHYAY, DAGHL, PRKME, INTEM, EMNIS, CANTE, DYOBY, TACTR
-
14:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, ORMA, VAKFN, KRTEK, BAYRK
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14:33
DYOBY, UZERB, DAGHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında