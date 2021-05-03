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***HDFGS* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

03.05.2021 11:33



***HDFGS******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [HDFGS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

30.04.2021 tarihinde "5.900.000 TL'nin Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılması kapsamında 27.04.2021 tarihinde 4,72 TL fiyatla 4.237 adet HDFGS payı alınmış olup pay alım sonrası Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ndeki payımızın %0,67'ye yükseldiğine" dair açıklamamız sehven İlgili Şirket (HDFGS) seçilmeden yayınlanmış olup, sözkonusu açıklama ilgili şirket kısmında HDFGS seçilerek tekrar yayınlanmaktadır.
Saygılarımızla,

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/04/2021 4.237 4.237 1.400.000 1.404.237 % 0,67 % 0,67 % 0,67 % 0,67




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934032


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INTEM 48,68 9.828.005 % 9,99  
DAGHL 12,55 2.072.711 % 9,99  
MERIT 278,60 1.967.324 % 9,99  
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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
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