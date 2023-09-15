***HDFGS* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***HDFGS******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [HDFGS]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimizce VUK m. 325/A kapsamında, 2020 yılı Karından 5.900.000,00 TL, 2021 yılı karından 14.100.000,00 TL Girişim Sermayesi fonu ayrılmıştır. Ayrılan fonlar ile alınmış olan toplam 15.410.831 adet HDFGS pay senedi 2,04 fiyattan satılmıştır.Ayrıca şirketimizin sahip olduğu 7.754.267 adet HDFGS pay senedi 2,04 fiyattan satılmıştır.Bu işlemler neticesinde şirketimizce sahip olunan toplam 23.625.431,013 adet HDFGS pay senedi satış sonrası 460.333, 013 adete düşmüştür.Kamuoyuna duyurulur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195481BIST