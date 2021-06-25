***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
25.06.2021 09:11
***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [HDFGS]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944054
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
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0
En Düşük
0
18:058,6930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0157
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7087
En Düşük
8,6813
18:0510,3959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0100
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4087
En Düşük
10,3697
18:05497,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,21
|Açılış
|: 497,26
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|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,21
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6908
|8,6931
|% -0,18
|
|Euro
|10,3829
|10,3949
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,0804
|12,1410
|% -0,08
|
|Frank
|9,4445
|9,5014
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3137
|2,3253
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|4,02
|
|Altın Gr.
|496
|497
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,17
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,04
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|0,13
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