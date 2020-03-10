***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.03.2020 16:20
***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HDFGS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826236
BIST
16:57103.632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 107,90
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:576,1370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0098
|Açılış
|: 6,1380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:576,9749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0549
|Açılış
|: 6,9660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:57326,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -5,63
|Açılış
|: 326,18
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|8.799.838
|% 14,73
|
|DOKTA
|25,20
|20.184.931
|% 13,51
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|HATEK
|8,55
|22.848.835
|% 8,92
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|OYAYO
|5,62
|881.598
|% -14,98
|
|BURCE
|6,01
|2.163.616
|% -10,70
|
|TDGYO
|1,75
|5.161.980
|% -10,26
|
|IZTAR
|2,15
|154.765
|% -9,66
|
|SAFKR
|3,47
|2.578.938
|% -8,92
|
|THYAO
|10,46
|928.168.215
|% 0,77
|
|ASELS
|27,24
|896.173.293
|% -1,87
|
|GARAN
|9,51
|572.510.498
|% 3,59
|
|YKBNK
|2,36
|370.693.826
|% 3,06
|
|ODAS
|1,82
|236.451.213
|% -2,67
|
|IHLGM
|1,23
|199.557.560
|% -2,38
|
|YKBNK
|2,36
|370.693.826
|% 3,06
|
|ODAS
|1,82
|236.451.213
|% -2,67
|
|KARSN
|1,62
|157.750.616
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,34
|124.219.624
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9635
|8,0034
|% -0,90
|
|Frank
|1,6299
|1,6381
|% -0,09
|
|Riyal
|326,1380
|326,2110
|% -1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|-25,17
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,65
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|-12,52
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,06
|
|Çeyrek
|523
|535
|-3,03
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|36,98
|36,98
|2,62
|
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