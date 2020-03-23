***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.03.2020 17:37
***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HDFGS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831506
BIST
18:0584.246
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -1.549,62
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
18:056,5742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0214
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6094
En Düşük
6,5266
18:057,0806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0590
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1305
En Düşük
6,9716
18:05329,74
En Yüksek
|Değişim
|: 4,40%
|| 13,91
|Açılış
|: 329,74
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
329,92
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|14,52
|155.921.911
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.422.852
|% 10,00
|
|HUBVC
|13,64
|118.715.467
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.611.456
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|47.441
|% 10,00
|
|GRNYO
|0,90
|4.441.873
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|22.095
|% -10,00
|
|RALYH
|7,11
|2.091
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|114.375
|% -9,99
|
|MERIT
|11,29
|8.561
|% -9,97
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|ASELS
|20,80
|604.763.100
|% -2,80
|
|THYAO
|7,71
|492.975.904
|% -3,38
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|AKBNK
|5,36
|294.502.787
|% -2,90
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|IHLGM
|0,69
|73.772.345
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,74
|290.970.140
|% -9,87
|
|ODAS
|1,16
|107.612.824
|% -4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5591
|7,5970
|% -0,62
|
|Frank
|6,6735
|6,7137
|% 0,83
|
|Riyal
|1,7459
|1,7547
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.558
|58,73
|
|Altın Gr.
|328
|328
|12,49
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,08
|13,12
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|2,74
|2,75
|0,08
|
|B. Petrol
|26,09
|26,09
|-0,89
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59GRNYO
Yüzde -7.00 oranında düşüşle 0.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 403, 522 adet işlem
-
17:58BLCYT
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 441 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1344, 45 kaybederek (% -1.30 ) 102, 382
-
17:57XU100
Endeks 84, 984 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 7, 619.00 milyon TL de
-
17:57PGSUS
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 23.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 989, 001 adet işlem