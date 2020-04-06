***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.04.2020 09:21
***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 03.04.2020
İlgili Şirketler HDFGS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834841
BIST
11:3890.754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.201,42
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.152
En Düşük
90.631
11:386,7808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0466
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7829
En Düşük
6,7161
11:387,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0309
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3321
En Düşük
7,2586
11:38355,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 5,36
|Açılış
|: 355,93
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
356,17
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|193.602.159
|% 10,00
|
|EKIZ
|1,98
|73.040
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|1.472.488
|% 9,99
|
|PKENT
|126,70
|423.837
|% 9,98
|
|RAYSG
|3,31
|3.202.445
|% 9,97
|
|IHGZT
|4,05
|4
|% -10,00
|
|RALYH
|7,23
|180.993
|% -9,62
|
|BMELK
|1,23
|5.348
|% -9,56
|
|EGCYO
|0,35
|3.404
|% -7,89
|
|INFO
|5,91
|4.793.859
|% -7,51
|
|GARAN
|7,63
|236.728.254
|% 1,19
|
|SASA
|8,98
|234.128.543
|% 6,65
|
|GSRAY
|2,20
|193.602.159
|% 10,00
|
|THYAO
|9,09
|144.859.836
|% 1,79
|
|PGSUS
|35,30
|141.264.369
|% 6,01
|
|GSRAY
|2,20
|193.602.159
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,85
|106.897.808
|% 1,65
|
|PETKM
|3,43
|129.123.497
|% 0,59
|
|GARAN
|7,63
|236.728.254
|% 1,19
|
|TSPOR
|3,13
|89.950.971
|% 9,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3019
|8,3435
|% 0,77
|
|Frank
|6,9032
|6,9448
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7970
|1,8061
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.634
|15,48
|
|Altın Gr.
|356
|356
|5,44
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,55
|14,58
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,02
|33,02
|-1,09
|