***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.09.2020 11:30
***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HDFGS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876907
BIST
14:191.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,87
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:197,7970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1388
|Açılış
|: 7,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:199,0934
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,1862
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:19465,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 7,22
|Açılış
|: 465,71
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:19
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|TLMAN
|37,42
|4.277.929
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.954.383
|% 9,99
|
|YBTAS
|20.693,00
|1.321.175
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|GSRAY
|4,44
|83.134.352
|% -8,64
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|SEKUR
|12,33
|6.791.498
|% -6,52
|
|SISE
|7,47
|1.925.496.004
|% 5,66
|
|GARAN
|7,04
|1.209.892.777
|% -1,81
|
|ASELS
|17,41
|672.393.774
|% 1,10
|
|CEMTS
|15,42
|362.967.690
|% 3,07
|
|THYAO
|10,48
|350.621.668
|% 0,19
|
|SISE
|7,47
|1.925.496.004
|% 5,66
|
|GARAN
|7,04
|1.209.892.777
|% -1,81
|
|ODAS
|2,69
|255.465.073
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|199.333.264
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,08
|81.841.812
|% 0,00
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7916
|7,7970
|% 1,81
|
|Euro
|9,0816
|9,0934
|% 2,09
|
|Sterlin
|10,0330
|10,0833
|% 3,09
|
|Frank
|8,3848
|8,4353
|% 2,09
|
|Riyal
|2,0722
|2,0826
|% 1,79
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-4,53
|
|Altın Gr.
|465
|466
|7,11
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.137
|32,00
|
|Tam
|3.075
|3.152
|31,01
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|15,00
|
|Çeyrek
|746
|762
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,74
|5,75
|0,10
|
|B. Petrol
|42,54
|42,54
|0,13
|
Seans Raporu
14:19
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14:34
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