***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.05.2021 09:06
***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HDFGS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938574
BIST
10:221.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,71
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.418
En Düşük
1.411
10:228,5695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0713
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5995
En Düşük
8,4921
10:2210,4478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0592
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
10:22522,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,27
|Açılış
|: 520,61
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
520,61
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler10:22
|UZERB
|46,18
|61.466
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,47
|15.754.898
|% 8,78
|
|IZTAR
|21,96
|6.838.541
|% 7,54
|
|GOZDE
|6,27
|29.625.871
|% 6,45
|
|SRVGY
|87,55
|8.687.458
|% 5,99
|
|AYES
|19,98
|416.903
|% -10,00
|
|CASA
|131,00
|218.901
|% -9,97
|
|KUTPO
|40,12
|72.154.052
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,08
|27.632.389
|% -9,77
|
|MERIT
|209,10
|203.663
|% -9,72
|
|THYAO
|12,88
|256.346.968
|% -1,30
|
|GARAN
|8,01
|202.918.790
|% 0,63
|
|EREGL
|19,14
|201.758.548
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,15
|162.311.203
|% -0,46
|
|SASA
|31,80
|114.087.955
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,15
|162.311.203
|% -0,46
|
|GARAN
|8,01
|202.918.790
|% 0,63
|
|THYAO
|12,88
|256.346.968
|% -1,30
|
|VAKBN
|3,55
|59.676.448
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,88
|26.488.296
|% -0,53
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5675
|8,5695
|% 0,84
|
|Euro
|10,4310
|10,4478
|% 0,57
|
|Sterlin
|12,1541
|12,2150
|% 1,01
|
|Frank
|9,5283
|9,5857
|% 0,97
|
|Riyal
|2,2860
|2,2975
|% 1,18
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-6,24
|
|Altın Gr.
|519
|519
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,66
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,04
|69,04
|-0,16
|
Seans Raporu
10:22
daha fazla
-
10:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 83 artarak (% 0.53 ) 1, 497
-
10:32
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, GYHOL
-
10:32XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 1, 974.00 milyon TL de
-
10:32YAYLA
Yüzde 8.78 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 197, 982 adet işlem
-
10:30ISBIR
Yüzde 5.65 oranında artışla 8, 271.90 lira fiyatla işlem gören hissede 67 adet işlem