***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.06.2021 15:54
***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HDFGS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939875
BIST
16:241.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,57
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.413
16:248,7051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1124
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7161
En Düşük
8,5886
16:2410,5960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0980
|Açılış
|: 10,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
16:24524,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,83
|Açılış
|: 524,42
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
524,42
BIST En Aktif Hisseler16:22
|VAKKO
|14,30
|83.936.936
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|105.199.808
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|11.847.105
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.319.693
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|8.979.405
|% 9,87
|
|BALAT
|6,12
|360.469
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KARSN
|4,21
|359.895.636
|% -9,85
|
|DENGE
|4,66
|492.785
|% -6,80
|
|SRVGY
|85,90
|12.316.105
|% -5,45
|
|THYAO
|13,92
|2.128.114.546
|% 1,98
|
|GARAN
|7,99
|1.067.093.831
|% -0,87
|
|KRDMD
|7,62
|911.256.832
|% -2,43
|
|YKBNK
|2,18
|575.614.927
|% -1,36
|
|PETKM
|6,27
|563.320.833
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,18
|575.614.927
|% -1,36
|
|THYAO
|13,92
|2.128.114.546
|% 1,98
|
|GARAN
|7,99
|1.067.093.831
|% -0,87
|
|EKGYO
|1,94
|237.211.126
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,14
|135.331.116
|% 6,54
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6982
|8,6998
|% 1,25
|
|Euro
|10,5803
|10,5877
|% 0,85
|
|Sterlin
|12,2648
|12,3263
|% 1,03
|
|Frank
|9,6095
|9,6674
|% 0,83
|
|Riyal
|2,3132
|2,3248
|% 1,26
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-29,72
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.477
|3.530
|-5,00
|
|Tam
|3.460
|3.547
|-9,92
|
|Yarım
|1.672
|1.716
|-4,80
|
|Çeyrek
|839
|858
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,43
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,67
|-0,11
|
|B. Petrol
|71,31
|71,31
|-0,04
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 36 kaybederek (% -0.81 ) 1, 511
-
16:36
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, THYAO, TRKCM
-
16:36XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 14, 041.00 milyon TL de
-
16:36PRKAB
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 11.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 070, 227 adet işlem
-
16:34PRKAB
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 11.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 127 adet işlem