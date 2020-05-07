***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
07.05.2020 19:24
***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 07.05.2020 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı,
A) HDFGS pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlanan işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde sorumluluğu bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan kişiler hakkında SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,
B) Kimlik bilgileri aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(a) maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, geçici olarak 2 yıl süreliğine borsalarda işlem yapma yasağı getirilmesine
karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Erkan YILMAZ 37049517
Aysel ÇÖPBACAK İGİT 38406254
Hakan YILDIZ 43616910
Karar 2020/29 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843457
BIST
18:0598.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
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BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|138.250.045
|% 10,05
|
|PAGYO
|5,39
|16.893.351
|% 10,00
|
|DGGYO
|5,28
|12.809.061
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|226.810
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.365.443
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,76
|30.460.395
|% -9,19
|
|COSMO
|3,10
|439.988
|% -8,55
|
|IZMDC
|9,80
|26.309.179
|% -7,98
|
|RAYSG
|7,39
|58.042.107
|% -5,62
|
|FRIGO
|13,30
|414.485
|% -5,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 4,57
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,38
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 5,96
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,95
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% -2,51
|
|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7944
|8,8385
|% -0,73
|
|Frank
|7,2934
|7,3373
|% -0,86
|
|Riyal
|1,8951
|1,9046
|% -0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|24,53
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.504
|2.560
|10,90
|
|Tam
|2.577
|2.627
|11,10
|
|Yarım
|1.258
|1.284
|5,50
|
|Çeyrek
|627
|642
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,25
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
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|B. Petrol
|30,45
|30,45
|0,73
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