***HDFGS* *KONTR*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS******KONTR*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KONTR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Müh. A.Ş. ile ortak olmak suretiyle İnvision GSYO unvanlı bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı kurulmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştu. 04.05.2021 tarihinde Şirketimize tebliğ edilen yazıda söz konusu başvurumuzun olumsuz karşılandığı tarafımıza bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934515BIST