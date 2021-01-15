***HDFGS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
15.01.2021 09:42
***HDFGS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
'nin 13.01.2021 tarihinde başlayan % 200 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 27.01.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902494
BIST
11:011.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -9,48
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
11:017,4023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0414
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4097
En Düşük
7,3521
11:018,9749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0066
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
8,9991
En Düşük
8,9346
11:01440,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,02
|Açılış
|: 440,58
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
441,28
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler11:01
|PKENT
|1.076,90
|1.949.443
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|5.383.813
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|931.560
|% 9,98
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|6.928.922
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,50
|676.179.443
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,51
|595.575.223
|% -3,31
|
|KRDMD
|6,60
|520.351.489
|% 2,96
|
|SISE
|7,80
|465.302.534
|% 0,91
|
|GARAN
|10,12
|296.740.269
|% -1,84
|
|EKGYO
|2,50
|676.179.443
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,51
|595.575.223
|% -3,31
|
|SKBNK
|1,63
|190.226.171
|% -0,61
|
|KRDMD
|6,60
|520.351.489
|% 2,96
|
|IHLGM
|1,39
|105.531.603
|% 1,46
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3970
|7,4023
|% 0,56
|
|Euro
|8,9678
|8,9749
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,0749
|10,1255
|% 0,24
|
|Frank
|8,2959
|8,3459
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9657
|1,9756
|% 0,46
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|5,47
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,79
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-0,69
|