***HDFGS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
26.05.2021 14:10
***HDFGS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [HDFGS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş..'nin 24.05.2021 tarihinde tarihinde başlayan % 35,71428 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 26.05.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938174
BIST
15:321.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,88
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
15:328,4532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
15:3210,3279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0122
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
15:32514,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,17
|Açılış
|: 514,46
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler15:30
|YAYLA
|3,19
|24.888.590
|% 10,00
|
|TUCLK
|10,72
|64.827.615
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.462.251
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.489.811
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|29.854.143
|% -9,95
|
|ISGSY
|12,49
|48.967.264
|% -8,43
|
|DERHL
|6,03
|44.454.810
|% -8,36
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,29
|1.195.483.623
|% 1,84
|
|GARAN
|8,04
|747.087.647
|% -1,11
|
|CANTE
|8,14
|458.655.809
|% -2,16
|
|TUPRS
|97,90
|397.909.787
|% -1,31
|
|KOZAL
|123,90
|396.115.811
|% -1,27
|
|YKBNK
|2,16
|350.742.157
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|284.387.395
|% -1,58
|
|GARAN
|8,04
|747.087.647
|% -1,11
|
|THYAO
|13,29
|1.195.483.623
|% 1,84
|
|DOHOL
|2,96
|207.983.828
|% -1,00
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4499
|8,4520
|% -0,05
|
|Euro
|10,3229
|10,3277
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9297
|11,9895
|% 0,21
|
|Frank
|9,3527
|9,4091
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2454
|2,2567
|% -0,11
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-0,59
|
|Altın Gr.
|514
|515
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.452
|-18,00
|
|Tam
|3.385
|3.471
|-16,96
|
|Yarım
|1.636
|1.679
|-8,20
|
|Çeyrek
|821
|839
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,26
|68,26
|-0,47
|