***HDFGS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
12.05.2020 10:38
***HDFGS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler HDFGS
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREHEDF00017 HDFGS E 0,457 TL. Nom YASAKLANAN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844334
BIST
10:4098.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 539,82
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.546
En Düşük
97.740
10:407,0327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0404
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
10:407,6102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0391
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
10:40384,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,65
|Açılış
|: 384,38
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.515.855
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|163.310
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|351.933
|% 9,99
|
|UTPYA
|5,51
|3.467.030
|% 9,98
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|PETUN
|18,77
|9.202.084
|% -6,06
|
|SAFKR
|4,10
|60.897
|% -5,96
|
|PINSU
|5,88
|1.185.155
|% -5,92
|
|RAYSG
|7,00
|417.816
|% -5,02
|
|ECILC
|5,25
|222.532.887
|% 6,49
|
|ISFIN
|3,84
|204.885.622
|% -1,54
|
|PETKM
|3,65
|167.741.501
|% -2,41
|
|ALKIM
|15,87
|156.109.488
|% 9,52
|
|GARAN
|7,79
|116.971.715
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,17
|103.489.818
|% -3,31
|
|ISFIN
|3,84
|204.885.622
|% -1,54
|
|PETKM
|3,65
|167.741.501
|% -2,41
|
|IEYHO
|0,60
|25.986.039
|% 5,26
|
|ECILC
|5,25
|222.532.887
|% 6,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6215
|8,6647
|% -0,87
|
|Frank
|7,1822
|7,2254
|% -0,77
|
|Riyal
|1,8611
|1,8704
|% -0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|6,15
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.520
|-17,40
|
|Tam
|2.550
|2.586
|-17,90
|
|Yarım
|1.245
|1.264
|-8,70
|
|Çeyrek
|620
|632
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,53
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|0,46
|
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