***HDFGS* *OZKGY* *IIS* *ODAS* *RYSAS* *INDES* *BURCE* *ATAGY* *SEYKM* *CANTE* *FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu









***HDFGS******OZKGY******IIS******ODAS******RYSAS******INDES******BURCE******ATAGY******SEYKM******CANTE******FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [ATAGY, BURCE, CANTE, FORMT, INDES, ODAS, OZKGY, RYSAS, HDFGS, SEYKM]İlgili Fonlar [IIS]TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175691BIST