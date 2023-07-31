***HDFGS* *OZKGY* *YKB* *PNLSN* *RYSAS* *YKBNK* *BURCE* *SEYKM* *KCHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
31.07.2023 09:22
***HDFGS******OZKGY******YKB******PNLSN******RYSAS******YKBNK******BURCE******SEYKM******KCHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [HDFGS, KCHOL, BURCE, OZKGY, PNLSN, RYSAS, SEYKM, YKB, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176977
BIST
'
12:337.238
En Düşük
|Değişim
|: 2,42%
|| 170,69
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.240
12:3326,9632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0867
|Açılış
|: 26,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
12:3329,7508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1129
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
12:331.695,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.695,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.700,98
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler12:32
|CWENE
|286,10
|663.377.958
|% 10,00
|
|AYCES
|217,80
|61.337.881
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|554.188.442
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|375.600.676
|% 10,00
|
|SAYAS
|49,50
|56.729.325
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|245.715.148
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|178.364.244
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|9.261.034
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|818.594
|% -9,96
|
|AVHOL
|116,10
|18.258.467
|% -9,93
|
|EREGL
|40,38
|5.111.925.851
|% 4,99
|
|ASTOR
|110,90
|4.672.419.246
|% 9,48
|
|THYAO
|235,50
|4.091.166.940
|% 0,21
|
|YKBNK
|14,18
|3.638.177.594
|% 1,65
|
|KCHOL
|136,20
|3.111.685.905
|% 1,49
|
|YKBNK
|14,18
|3.638.177.594
|% 1,65
|
|ZOREN
|4,28
|858.060.488
|% 5,42
|
|SKBNK
|3,15
|472.123.543
|% 0,96
|
|EKGYO
|8,59
|1.288.364.181
|% 1,06
|
|ISCTR
|15,20
|2.091.524.371
|% 1,00
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9590
|26,9645
|% 0,33
|
|Euro
|29,7504
|29,7619
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,5523
|34,7256
|% 0,37
|
|Frank
|30,8786
|31,0647
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1679
|7,2038
|% 0,34
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-2,14
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|2,00
|
|Cumhuriyet
|11.272
|11.443
|-53,00
|
|Tam
|11.038
|11.119
|-24,00
|
|Yarım
|5.523
|5.585
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.793
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,02
|21,04
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|0,15
|