***HDFGS* *RNPOL*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.07.2023 12:02
***HDFGS******RNPOL*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin girişim yatırımı portföyünde bulunan Rainbow Polikarbonat San.ve Tic. A.Ş.(RNPOL)'ne ait 301.000 adet payın borsada işlem gören tipe dönüştürülmesine ve girişim yatırımı kapsamından çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170359
BIST
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14:276.334
En Düşük
|Değişim
|: 1,02%
|| 63,73
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
14:2726,1068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0182
|Açılış
|: 26,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
14:2728,7110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0588
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
14:271.625,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,33
|Açılış
|: 1.625,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler14:27
|DESA
|15,07
|61.792.842
|% 10,00
|
|IDEAS
|41,80
|47.087.853
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|39.428.377
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|63.436.083
|% 9,99
|
|TETMT
|355,80
|5.532.690
|% 9,98
|
|PRZMA
|33,84
|59.750.799
|% -10,00
|
|CANTE
|29,64
|1.010.203.715
|% -8,80
|
|EUKYO
|7,00
|4.086.495
|% -8,38
|
|IHAAS
|24,86
|131.906.371
|% -7,93
|
|LUKSK
|54,65
|20.708.638
|% -7,45
|
|THYAO
|217,10
|4.999.553.463
|% 1,16
|
|SASA
|61,25
|4.244.208.579
|% 3,90
|
|KOZAL
|29,20
|3.983.854.886
|% 2,60
|
|ASELS
|63,10
|2.987.222.785
|% 2,44
|
|ASTOR
|79,75
|2.524.508.649
|% -1,85
|
|EKGYO
|8,52
|2.349.316.527
|% 1,67
|
|ADESE
|1,76
|378.201.754
|% -1,12
|
|SKBNK
|2,95
|449.726.301
|% 2,08
|
|YKBNK
|13,17
|1.920.000.736
|% 1,39
|
|KOZAL
|29,20
|3.983.854.886
|% 2,60
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1009
|26,1068
|% 0,07
|
|Euro
|28,6942
|28,7110
|% 0,21
|
|Sterlin
|33,6097
|33,7782
|% 0,45
|
|Frank
|29,4809
|29,6585
|% 0,42
|
|Riyal
|6,9397
|6,9745
|% 0,06
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|11,82
|
|Altın Gr.
|1.625
|1.625
|9,38
|
|Cumhuriyet
|10.825
|10.989
|49,00
|
|Tam
|10.468
|10.665
|23,00
|
|Yarım
|5.234
|5.357
|12,00
|
|Çeyrek
|2.625
|2.679
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,43
|19,45
|0,03
|
|B. Petrol
|78,03
|78,03
|0,34
|
Seans Raporu
14:27
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14:42KTLEV
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