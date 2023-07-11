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***HDFGS* *RNPOL*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.07.2023 12:02
***HDFGS* *RNPOL*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HDFGS******RNPOL*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [RNPOL]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin girişim yatırımı portföyünde bulunan Rainbow Polikarbonat San.ve Tic. A.Ş.(RNPOL)'ne ait 301.000 adet payın borsada işlem gören tipe dönüştürülmesine ve girişim yatırımı kapsamından çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi
  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170359


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