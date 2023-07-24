***HDFGS* *RYSAS* *ISKUR* *ISMEN* *ISCTR* *IYM* *TIB* *ISBTR* *ISATR* *HEDEF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
24.07.2023 09:12
***HDFGS******RYSAS******ISKUR******ISMEN******ISCTR******IYM******TIB******ISBTR******ISATR******HEDEF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [HEDEF, HDFGS, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB, ISMEN, IYM, RYSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174425
BIST