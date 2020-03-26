***HDFGS* *SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 14:35
***HDFGS******SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.03.2020 tarih ve 06 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız Seyitler Kimya San. A.Ş. tarafından Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu sarf malzemelerinin ücretsiz olarak karşılanması kurumumuz tarafından da takdirle karşılanmıştır.
Bu çerçevede sosyal sorumluluk bilinci ile Seyitler Kimya San. A.Ş. tarafından yürütülen yardım kampanyasına, Seyitler Kimya üretim portföyünde bulunan ürünler başta olmak üzere 100.000.-.TL katkıda bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832321
BIST
17:0591.035
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 1.971,65
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.051
En Düşük
88.481
17:056,4042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0115
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,3900
17:057,0271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0424
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
17:05337,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 3,25
|Açılış
|: 337,01
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|6,82
|6.892.003
|% 10,00
|
|AFYON
|4,62
|35.669.387
|% 10,00
|
|GLBMD
|1,65
|1.159.828
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|21.562.681
|% 10,00
|
|KUTPO
|5,83
|4.211.734
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.540.347
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,14
|1.250.258.057
|% 4,22
|
|ASELS
|24,00
|1.011.110.487
|% 2,39
|
|GARAN
|7,83
|834.293.183
|% 4,40
|
|AKBNK
|5,63
|405.396.909
|% 1,08
|
|YKBNK
|1,94
|361.335.978
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|361.335.978
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|131.976.826
|% 9,09
|
|THYAO
|9,14
|1.250.258.057
|% 4,22
|
|IHLAS
|0,46
|53.040.906
|% 9,52
|
|GARAN
|7,83
|834.293.183
|% 4,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6724
|7,7109
|% 0,88
|
|Frank
|6,5824
|6,6221
|% 0,64
|
|Riyal
|1,7006
|1,7092
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.638
|19,01
|
|Altın Gr.
|335
|336
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,62
|14,67
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|27,21
|27,21
|-0,18
|
Seans Raporu
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17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1657, 02 artarak (% 1.96 ) 86, 170
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17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZRDN, EGCYH, EGCYO, EGCEY, UZERB, EMNIS, ORMA
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17:20
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MSGYO, MNDRS, ISMEN, EKGYO
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17:20
MARKA, ORGE, IHEVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:20
KPHOL, ETILR, KERVN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında