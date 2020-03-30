***HDFGS* *SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 12:22
***HDFGS******SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Seyitler Kimya San. A.Ş. tarafından yürütülen Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu sarf malzemelerinin ücretsiz olarak karşılanmasına ilişkin yardım kampanyasına 100.000.-TL katkıda bulunulması kararlaştırılmış ve kamuya duyurulmuştu.
Ancak gelen yoğun talep üzerine devletimiz ve milletimiz nezdinde sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek ve başta sağlık çalışanları olmak üzere mücadele veren kurumların yükünü hafifletmek amacıyla söz konusu yardım tutarının 500.000.-TL'na çıkarılması uygun görülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833193
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|Dolar
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|Euro
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
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