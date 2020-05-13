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***HDFGS* *SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.05.2020 10:11
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***HDFGS******SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin 12.05.2020 tarih ve 10 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Gelişen İşletmeler Pazarında işlem gören Seyitler Kimya Sanayi A.Ş'nin Pazar değişikliği nedeniyle girişim yatırımları kapsamında bulunan  ve işlem gören tipteki 1.527.160 adet SEYKM payının girişim sermayesi yatırım portföyünden çıkarılarak diğer portföy yatırımlarına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844653


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IZTAR 8,36 443.439 % 10,00  
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