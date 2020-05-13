***HDFGS* *SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.05.2020 10:11
***HDFGS******SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 12.05.2020 tarih ve 10 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Gelişen İşletmeler Pazarında işlem gören Seyitler Kimya Sanayi A.Ş'nin Pazar değişikliği nedeniyle girişim yatırımları kapsamında bulunan ve işlem gören tipteki 1.527.160 adet SEYKM payının girişim sermayesi yatırım portföyünden çıkarılarak diğer portföy yatırımlarına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844653
BIST
10:4899.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 284,95
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.012
En Düşük
99.443
10:486,9976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
10:487,5879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0065
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5738
10:48382,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,36
|Açılış
|: 382,79
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
382,51
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|2,97
|5.908.102
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|353.867
|% 10,00
|
|YONGA
|25,30
|75.849
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|56.318
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|443.439
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|2.668
|% -10,00
|
|BMELK
|4,25
|168.190
|% -7,81
|
|GEDIK
|19,49
|3.401.396
|% -6,12
|
|DURDO
|16,50
|327.031
|% -4,90
|
|ARDYZ
|31,62
|5.877.667
|% -4,41
|
|ASELS
|28,22
|401.153.654
|% 2,92
|
|ECILC
|5,87
|298.891.288
|% 8,30
|
|YKBNK
|2,21
|133.472.878
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,31
|112.667.216
|% 0,00
|
|GARAN
|7,92
|98.741.102
|% 0,13
|
|EKGYO
|1,31
|112.667.216
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|133.472.878
|% 1,38
|
|ECILC
|5,87
|298.891.288
|% 8,30
|
|ODAS
|1,88
|95.007.805
|% 2,17
|
|TEKTU
|1,44
|46.512.706
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5588
|8,6017
|% 0,07
|
|Frank
|7,1767
|7,2200
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8566
|1,8659
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-1,58
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.508
|-2,90
|
|Tam
|2.539
|2.573
|-3,10
|
|Yarım
|1.239
|1.258
|-1,50
|
|Çeyrek
|619
|629
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,00
|
|B. Petrol
|29,16
|29,16
|-0,82
|