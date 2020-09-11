***HDFGS* *SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.09.2020 13:46
***HDFGS******SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
11.09.2020 tarih ve 19 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin girişim yatırımı olarak iştirak ettiği Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. Gelişen işletmeler Pazarı'nda işlem görmekte iken, 08.05.2020 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Bu çerçevede Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.'ne yapılan girişim yatırımı SPK III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (GSYO Tebliği) Md.22/1 – (f) (Halka açık şirketlerin borsada işlem görmeyen paylarına girişim yatırımı) maddesi kapsamına geçmiştir. Söz konusu madde uyarınca yapılacak girişim yatırımlarının ortaklık aktif toplamının azami %25'i ile sınırlandırılmış olup, GSYO Tebliği'nin 22. Maddesi ikinci fıkrası gereği yıl sonu finansal tablolardaki aktif toplama göre uyumun sağlanması gerekmektedir.
Bu çerçevede Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.'nin Pazar değişikliği nedeniyle girişim yatırımları kapsamında bulunan 3.450.635 adet SEYKM payının işlem gören tipe çevrilmesine ve girişim sermayesi yatırım portföyünden çıkarılarak diğer portföy yatırımlarına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874620
BIST
15:441.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,97
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
15:447,4745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0258
|Açılış
|: 7,4920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4746
En Düşük
7,4368
15:448,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0518
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
15:44467,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,43
|Açılış
|: 467,60
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler15:44
|DNISI
|6,82
|2.451.947
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.634.522
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.502.198
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.257.126
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.654.243
|% -9,80
|
|HATEK
|12,17
|71.512.519
|% -9,52
|
|PETKM
|4,30
|1.487.318.707
|% 0,94
|
|THYAO
|10,91
|652.733.314
|% 1,39
|
|TUPRS
|81,70
|495.706.777
|% 0,74
|
|ZOREN
|2,77
|493.355.274
|% 1,84
|
|IHLGM
|1,55
|480.042.428
|% 6,90
|
|PETKM
|4,30
|1.487.318.707
|% 0,94
|
|IHLGM
|1,55
|480.042.428
|% 6,90
|
|SKBNK
|1,51
|452.531.233
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,07
|252.756.041
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,30
|293.955.631
|% 4,00
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4713
|7,4745
|% 0,35
|
|Euro
|8,8491
|8,8572
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,5508
|9,5987
|% 0,40
|
|Frank
|8,1780
|8,2273
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9859
|1,9959
|% 0,31
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-1,75
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,01
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.083
|3.160
|-18,20
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|-8,81
|
|Çeyrek
|748
|764
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,82
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,71
|39,71
|-0,35
|