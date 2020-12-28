***HDFGS* *SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS******SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SEYKM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 28.12.2020 tarih ve 35 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaGelişen İşletmeler Pazarında işlem gören Seyitler Kimya Sanayi A.Ş'nin Pazar değişikliği nedeniyle girişim yatırımları kapsamında bulunan 950.636 adet SEYKM payının girişim sermayesi yatırım portföyünden çıkarılarak diğer portföy yatırımlarına aktarılmasına ve işlem gören tipe dönüşüm için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895241BIST