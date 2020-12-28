***HDFGS* *SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2020 18:10
***HDFGS******SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz 28.12.2020 tarih ve 35 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Gelişen İşletmeler Pazarında işlem gören Seyitler Kimya Sanayi A.Ş'nin Pazar değişikliği nedeniyle girişim yatırımları kapsamında bulunan 950.636 adet SEYKM payının girişim sermayesi yatırım portföyünden çıkarılarak diğer portföy yatırımlarına aktarılmasına ve işlem gören tipe dönüşüm için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895241
BIST
18:001.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,64
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.443
En Düşük
1.432
18:007,4214
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -0,1649
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
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7,5873
En Düşük
7,4107
18:009,0786
En Yüksek
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|: -1,77%
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|Açılış
|: 9,0700
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|Önceki Kapanış
|: 9,2250
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9,2684
En Düşük
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18:00453,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
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|Açılış
|: 453,01
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|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
447,32
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CMBTN
|239,80
|28.886.961
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.913.848.953
|% 10,00
|
|OTKAR
|306,90
|627.421.665
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.049.159
|% 10,00
|
|INTEM
|30,80
|7.073.167
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,70
|9.758.308
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.341.345
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.045.011
|% -9,98
|
|NIBAS
|60,00
|21.541.258
|% -9,09
|
|DARDL
|31,16
|3.517.739
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.913.848.953
|% 10,00
|
|KOZAL
|94,75
|1.517.619.797
|% 0,05
|
|SISE
|7,25
|1.402.563.236
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,60
|834.908.910
|% 3,90
|
|BRSAN
|27,98
|730.504.998
|% -7,66
|
|SKBNK
|1,57
|701.921.785
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.402.563.236
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,60
|834.908.910
|% 3,90
|
|TEKTU
|2,10
|280.056.167
|% 6,60
|
|ODAS
|3,84
|521.403.403
|% -1,29
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4148
|7,4214
|% -2,17
|
|Euro
|9,0609
|9,0786
|% -1,77
|
|Sterlin
|10,0181
|10,0684
|% -2,25
|
|Frank
|8,3362
|8,3864
|% -1,72
|
|Riyal
|1,9747
|1,9846
|% -2,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|15,73
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-6,26
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,67
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,07
|
|B. Petrol
|51,41
|51,41
|0,07
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