***HDFGS* *SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS******SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SEYKM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.'nin 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında bedelli olarak 100.000.000 TL nakden artışla 200.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Şirketimizin sahip olduğu paylar karşılığında rüçhan haklarımızın tamamının kullanılacağı taahhüt edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230062BIST