***HDFGS* *SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
12.11.2020 18:11
***HDFGS******SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
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Açıklamalar
Şirketimizin Seyitler Kimya San. A.Ş.'de sahip olduğu halka kapalı paylardan 950.636 adedinin borsada satılmasına ilişkin pay satış bilgi formu düzenlenerek Sermaye Piyasası Kurulu!na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888260
BIST
18:051.272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -7,47
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.263
18:057,6989
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,0956
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
18:059,1039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0849
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
18:05464,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,70
|Açılış
|: 464,30
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|13,31
|18.178.237
|% 10,00
|
|IZTAR
|9,13
|7.195.806
|% 10,00
|
|BFREN
|1.145,80
|137.067.201
|% 9,99
|
|BMELK
|17,85
|4.607.309
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|5.361.452
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,42
|1.831.686
|% -10,00
|
|MEPET
|3,33
|13.849.570
|% -10,00
|
|BRYAT
|195,40
|145.896.160
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,20
|2.953.698
|% -10,00
|
|MERIT
|67,50
|374.624
|% -10,00
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|THYAO
|11,65
|3.760.777.885
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,88
|898.042.933
|% -1,05
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6906
|7,6989
|% -1,23
|
|Euro
|9,0912
|9,1039
|% -0,92
|
|Sterlin
|10,0620
|10,1124
|% -1,99
|
|Frank
|8,3741
|8,4246
|% -1,07
|
|Riyal
|2,0423
|2,0525
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|14,39
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|-51,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|-52,38
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-25,34
|
|Çeyrek
|748
|766
|-12,66
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,01
|44,01
|0,22
|