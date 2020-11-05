***HDFGS* *SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.11.2020 08:58
***HDFGS******SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
04.11.2020 tarihinde Seyitler Kimya San. A.Ş. paylarından 31.530 adet 12,54-12,93 fiyat aralığından satılmıştır.
Bu işlemle birlikte Seyitler Kimya San. A.Ş. 'deki paylarımız 04.11.2020 itibarıyla %30,94 sınırına ulaşmıştır.,
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/11/2020 31.530 31.530 4.982.166 4.950.636 % 31,14 % 31,14 % 30,94 % 30,94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886279
BIST
18:051.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
0
En Düşük
0
18:058,4713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0498
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,4795
En Düşük
8,4114
18:059,9531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0733
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9642
En Düşük
9,8472
18:05520,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,30
|Açılış
|: 520,16
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
520,57
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|17,38
|564.533.699
|% 0,00
|
|IZTAR
|8,10
|1.105.214
|% 0,00
|
|FORMT
|5,29
|5.795.252
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,25
|21.352.852
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,32
|48.995.989
|% 0,00
|
|ASELS
|17,38
|564.533.699
|% 0,00
|
|IZTAR
|8,10
|1.105.214
|% 0,00
|
|FORMT
|5,29
|5.795.252
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,25
|21.352.852
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,32
|48.995.989
|% 0,00
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 0,00
|
|THYAO
|9,78
|1.380.807.740
|% 0,00
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% 0,00
|
|SISE
|6,47
|1.033.818.102
|% 0,00
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 0,00
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|726.591.403
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,70
|422.312.580
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4673
|8,4778
|% 0,67
|
|Euro
|9,9429
|9,9547
|% 0,76
|
|Sterlin
|10,9558
|11,0107
|% 0,49
|
|Frank
|9,2684
|9,3243
|% 0,83
|
|Riyal
|2,2535
|2,2648
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|4,12
|
|Altın Gr.
|520
|520
|4,49
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|-39,00
|
|Tam
|3.421
|3.507
|-30,22
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-14,62
|
|Çeyrek
|829
|848
|-7,31
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,26
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|0,13
|
|B. Petrol
|40,47
|40,47
|-0,75
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 6 artarak (% 0.44 ) 1, 275
-
17:56XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 22, 829.00 milyon TL de
-
17:55AYGAZ
Yüzde 5.21 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 754, 137 adet işlem
-
17:54ORGE
Yüzde 4.08 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 322 adet işlem
-
17:53TDGYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 016 adet işlem