***HDFGS* *SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.07.2022 18:11
***HDFGS******SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 22/651 sayılı toplantısında onaylanan ve 09.05.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan Pay Satış Bilgi Formu kapsamında 14.07.2022 tarihinde Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.(SEYKM) paylarından 49.894.-adet 7,025 fiyattan satılmıştır. Bu işlemle birlikte SEYKM sermayesindeki paylarımız % 15,24 sınırına ulaşmış olup pay satış bilgi formu kapsamında yapılması planlanan pay satış işlemleri tamamlanmıştır.Bugün yapılan satış işleminin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
14/07/2022 49.894 49.894 6.299.894,09 6.250.000,09 % 15,37 % 6,7 % 15,24 % 6,65
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045504
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0414
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
18:0517,5149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0508
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
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17,5893
En Düşük
17,4087
18:05960,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -10,80
|Açılış
|: 960,25
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|91,35
|192.931.229
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.918.173
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|12.033.185
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.459.797
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|103.186.533
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.402.952
|% -9,97
|
|GESAN
|51,45
|361.758.826
|% -9,02
|
|IZFAS
|2,33
|5.333.839
|% -7,17
|
|SNKRN
|17,75
|1.350.075
|% -6,53
|
|ENKAI
|18,32
|121.387.751
|% -5,95
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% -2,31
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 4,50
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4507
|17,4834
|% 0,34
|
|Euro
|17,4781
|17,5366
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,5803
|20,6835
|% -0,24
|
|Frank
|17,6914
|17,7980
|% -0,07
|
|Riyal
|4,6386
|4,6619
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-25,69
|
|Altın Gr.
|961
|961
|-9,97
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.557
|6.702
|-31,00
|
|Yarım
|3.195
|3.264
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.632
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|-0,41
|
|B. Petrol
|97,79
|97,79
|-1,78
|
Seans Raporu
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