***HDG* *HFP* *QUAGR*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.05.2021 12:41
***HDG******HFP******QUAGR*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler [QUAGR]
İlgili Fonlar [HDG]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi bulunduğumuz Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer GSYF'nin girişim yatırımları kapsamında sahip olduğu 3.200.000.-adet QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. QUAGR paylarının borsada işlem gören tipe dönüştürülmesine ve dönüşen payların diğer portföy yatırımlarında değerlendirilmesine karar verilmiş olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936369
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,4999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0805
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,5101
En Düşük
8,4116
12:3510,2688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0942
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2732
En Düşük
10,1512
12:35496,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,15
|Açılış
|: 496,68
|
|Önceki Kapanış
|: 491,53
|
497,48
En Düşük
491,15
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|75.487.300
|% 0,00
|
|BLCYT
|18,92
|6.357.879
|% 0,00
|
|GWIND
|4,48
|37.129.556
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,70
|31.983.489
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4947
|8,4999
|% 0,96
|
|Euro
|10,2645
|10,2688
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,8907
|11,9504
|% 0,76
|
|Frank
|9,3262
|9,3824
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2578
|2,2691
|% 0,86
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|2,54
|
|Altın Gr.
|496
|496
|4,69
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,96
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,04
|
|B. Petrol
|68,00
|68,00
|-1,32
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
15:41
CASA, SERVE, CANTE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:41
DARDL, JANTS, SARKY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:26
EMNIS, TGSAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:26
INVEO, DARDL, SARKY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:11
KRTEK, ETILR, IZMDC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında