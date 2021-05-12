***HDG* *HFP* *QUAGR*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HDG******HFP******QUAGR*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler [QUAGR]İlgili Fonlar [HDG]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi bulunduğumuz Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer GSYF'nin girişim yatırımları kapsamında sahip olduğu 3.200.000.-adet QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. QUAGR paylarının borsada işlem gören tipe dönüştürülmesine ve dönüşen payların diğer portföy yatırımlarında değerlendirilmesine karar verilmiş olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936369BIST