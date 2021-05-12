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***HDG* *HFP* *QUAGR*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

12.05.2021 12:41



***HDG******HFP******QUAGR*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

Kurucusu ve yöneticisi bulunduğumuz Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer GSYF'nin girişim yatırımları kapsamında sahip olduğu 3.200.000.-adet QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. QUAGR paylarının borsada işlem gören tipe dönüştürülmesine ve dönüşen payların diğer portföy yatırımlarında değerlendirilmesine karar verilmiş olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936369


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Altın Ons 1.818 1.818 2,54  
Altın Gr. 496 496 4,69  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,92 26,96 -0,10  
Gümüş Gr. 7,35 7,36 0,04  
B. Petrol 68,00 68,00 -1,32  
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