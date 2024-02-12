HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
12.02.2024 17:27
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FJG_Fonun ekside kalması sebebiyle sıfır faizli kredi kullanımı hakkında
12.02.2024 tarihinden fon alım satım pay hareketlerinin sehven hatalı hesaplanması sebebiyle fon kasası 262.500,00TL ekside kalmıştır. Kıymet satışı sonrasında kalan eksi bakiyesinin kapatılması için 262.500,00TL kurucu HDI Fibaemeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından fona 1 günlük sıfır faizli kredi kullandırılmasına katılımcıların oy birliğiyle karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248890
BIST
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17:389.141
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 95,40
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.089
En Yüksek
9.167
17:3830,7061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0316
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7095
En Düşük
30,5977
17:3833,1176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0046
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
17:381.990,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -6,89
|Açılış
|: 1.990,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,69
En Düşük
1.986,44
BIST En Aktif Hisseler17:34
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|YEOTK
|246,00
|698.210.482
|% 0,00
|
|ENKAI
|40,20
|1.353.788.225
|% 0,00
|
|HATEK
|14,87
|125.147.440
|% 0,00
|
|EUREN
|17,99
|490.626.293
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|YEOTK
|246,00
|698.210.482
|% 0,00
|
|ENKAI
|40,20
|1.353.788.225
|% 0,00
|
|HATEK
|14,87
|125.147.440
|% 0,00
|
|EUREN
|17,99
|490.626.293
|% 0,00
|
|THYAO
|290,75
|11.115.428.750
|% 0,00
|
|TUPRS
|161,00
|8.207.890.084
|% 0,00
|
|SASA
|40,22
|4.676.496.988
|% 0,00
|
|GUBRF
|179,90
|4.371.087.548
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,36
|4.084.491.038
|% 0,00
|
|BEGYO
|4,86
|1.707.597.579
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,54
|642.072.766
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,00
|1.161.475.755
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,84
|374.845.551
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,36
|4.084.491.038
|% 0,00
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7014
|30,7051
|% 0,10
|
|Euro
|33,0790
|33,1113
|% -0,01
|
|Sterlin
|38,6251
|38,8188
|% -0,01
|
|Frank
|34,8854
|35,0955
|% -0,14
|
|Riyal
|8,1675
|8,2085
|% 0,15
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,62
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|880,99
|882,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|885,11
|887,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.016,96
|2.017,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:34
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-
17:49KFEIN
Yüzde 9.58 oranında artışla 155.50 lira fiyatla işlem gören hissede 987, 206 adet işlem
-
17:48PLTUR
Yüzde 8.92 oranında artışla 19.78 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 383, 437 adet işlem
-
17:47IDGYO
Yüzde 9.63 oranında artışla 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 721, 765 adet işlem
-
17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 81 artarak (% 0.62 ) 7, 985
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17:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARBL, MEGMT, GLBMD, MRSHL, IMASM, KIMMR, KARYE, ETYAT, UFUK, BAYRK