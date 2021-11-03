***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 10:00
***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEDEF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974108
BIST
10:201.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.537
En Düşük
1.529
10:209,6373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0349
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6705
En Düşük
9,5937
10:2011,1683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0450
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,2077
En Düşük
11,1061
10:20551,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 552,13
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler10:18
|IHAAS
|5,06
|3.352.321
|% 10,00
|
|DOBUR
|70,80
|12.140.981
|% 9,94
|
|PRKAB
|24,52
|25.675.201
|% 9,17
|
|ERBOS
|132,00
|63.015.500
|% 7,49
|
|RODRG
|15,42
|2.776.467
|% 5,83
|
|BASGZ
|31,14
|32.237.806
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,84
|5.314.612
|% -6,33
|
|KARYE
|20,86
|11.709.169
|% -5,10
|
|CANTE
|13,65
|2.331.166
|% -4,88
|
|ZRGYO
|2,20
|3.253.475
|% -4,76
|
|GARAN
|10,14
|278.472.373
|% -0,20
|
|THYAO
|15,53
|153.411.174
|% 0,26
|
|TSPOR
|5,27
|119.649.442
|% -1,86
|
|SISE
|8,69
|116.599.857
|% 0,81
|
|ODAS
|1,46
|77.078.046
|% 2,10
|
|ODAS
|1,46
|77.078.046
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,01
|65.641.676
|% -0,99
|
|GARAN
|10,14
|278.472.373
|% -0,20
|
|TSKB
|1,36
|31.808.724
|% -0,73
|
|TSPOR
|5,27
|119.649.442
|% -1,86
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6408
|9,6419
|% 0,41
|
|Euro
|11,1712
|11,1800
|% 0,51
|
|Sterlin
|13,1135
|13,1792
|% 0,60
|
|Frank
|10,5226
|10,5860
|% 0,63
|
|Riyal
|2,5655
|2,5783
|% 0,51
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-7,06
|
|Altın Gr.
|553
|553
|0,67
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|-0,91
|