***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2022 10:16
***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEDEF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059232
BIST
11:533.145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -26,54
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:5318,2033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0184
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:5318,3135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:53996,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,41
|Açılış
|: 996,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler11:51
|SMRTG
|41,18
|148.170.145
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|12.990.776
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|CLEBI
|396,30
|75.891.334
|% 9,78
|
|HUNER
|4,07
|114.058.784
|% 8,82
|
|MTRKS
|52,80
|1.599.418
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,64
|13.865.438
|% -5,93
|
|THYAO
|71,40
|2.518.618.076
|% -2,33
|
|HALKB
|9,19
|2.449.356.054
|% 6,61
|
|PETKM
|14,50
|2.167.106.435
|% 0,55
|
|VAKBN
|7,95
|1.489.751.929
|% 8,76
|
|EKGYO
|4,10
|1.266.119.939
|% 2,24
|
|EKGYO
|4,10
|1.266.119.939
|% 2,24
|
|HALKB
|9,19
|2.449.356.054
|% 6,61
|
|VAKBN
|7,95
|1.489.751.929
|% 8,76
|
|YKBNK
|7,00
|1.091.258.457
|% -0,57
|
|PETKM
|14,50
|2.167.106.435
|% 0,55
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1956
|18,2036
|% 0,10
|
|Euro
|18,3025
|18,3220
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,0370
|21,1425
|% -0,20
|
|Frank
|18,5578
|18,6696
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8267
|4,8509
|% 0,05
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-7,40
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-4,91
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.693
|6.748
|-26,00
|
|Yarım
|3.261
|3.299
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.649
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,77
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|-0,20
|
|B. Petrol
|93,27
|93,27
|-2,37
|