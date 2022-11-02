***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2022 10:13
***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEDEF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076112
BIST
13:054.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 33,88
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.093
En Düşük
4.040
13:0518,6165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
13:0518,4530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0938
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
13:05990,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,63
|Açılış
|: 990,86
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,51
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler13:03
|AFYON
|6,98
|139.770.818
|% 9,92
|
|ALARK
|73,10
|1.000.177.395
|% 9,10
|
|IHLAS
|0,88
|79.377.755
|% 8,64
|
|NUHCM
|95,60
|36.489.213
|% 8,39
|
|ATSYH
|140,00
|1.477.140
|% 7,36
|
|ERBOS
|159,60
|184.062.458
|% -7,75
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|CELHA
|21,84
|24.196.325
|% -4,63
|
|MARTI
|5,90
|35.039.277
|% -4,53
|
|HEKTS
|29,10
|432.706.209
|% -3,32
|
|ASELS
|34,52
|2.930.275.567
|% 3,54
|
|PETKM
|13,91
|1.195.216.381
|% 2,20
|
|AKBNK
|14,60
|1.038.248.363
|% 0,34
|
|ALARK
|73,10
|1.000.177.395
|% 9,10
|
|EREGL
|30,10
|962.310.978
|% 1,42
|
|TSKB
|3,07
|400.556.121
|% 3,37
|
|SKBNK
|2,02
|261.703.382
|% 1,00
|
|IHLAS
|0,88
|79.377.755
|% 8,64
|
|ASELS
|34,52
|2.930.275.567
|% 3,54
|
|PETKM
|13,91
|1.195.216.381
|% 2,20
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6159
|18,6192
|% 0,18
|
|Euro
|18,4411
|18,4557
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,3422
|21,4492
|% 0,26
|
|Frank
|18,6051
|18,7172
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,13
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|7,46
|
|Altın Gr.
|990
|990
|5,27
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|34,00
|
|Tam
|6.654
|6.706
|11,00
|
|Yarım
|3.242
|3.278
|5,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.638
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,03
|
|B. Petrol
|94,49
|94,49
|-0,16
|