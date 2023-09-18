***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2023 10:00
***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEDEF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195553
BIST
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13:017.888
En Düşük
|Değişim
|: -0,93%
|| -73,89
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.852
En Yüksek
7.952
13:0127,0204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0384
|Açılış
|: 26,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
13:0128,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0437
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
13:011.673,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,60
|Açılış
|: 1.673,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler13:01
|ISBTR
|219.304,90
|1.315.829
|% 10,00
|
|MIATK
|500,20
|299.233.768
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|255.318.081
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|66.757.982
|% 9,98
|
|ELITE
|47,90
|278.841.251
|% 9,96
|
|PEKGY
|25,38
|238.579.941
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|2.188.280
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|200.377.909
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|407.160
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|4.543.052
|% -9,97
|
|THYAO
|222,80
|3.516.387.419
|% -1,89
|
|EBEBK
|80,25
|2.022.398.217
|% 5,87
|
|SISE
|53,25
|1.855.824.368
|% -2,38
|
|TUPRS
|140,70
|1.658.550.328
|% -0,57
|
|ISCTR
|21,82
|1.596.530.906
|% 1,11
|
|ZOREN
|4,75
|592.264.511
|% -0,84
|
|PSGYO
|5,28
|552.085.936
|% 3,53
|
|EKGYO
|8,32
|803.748.709
|% -0,36
|
|ODAS
|12,01
|1.098.852.311
|% -2,20
|
|YKBNK
|16,24
|1.416.157.329
|% 1,06
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0140
|27,0204
|% 0,14
|
|Euro
|28,8377
|28,8497
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,4082
|33,5757
|% 0,30
|
|Frank
|30,0448
|30,2258
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1812
|7,2172
|% 0,13
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,46
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|-20,00
|
|Tam
|11.073
|11.142
|9,00
|
|Yarım
|5.554
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,12
|0,12
|
|B. Petrol
|94,27
|94,27
|0,34
|