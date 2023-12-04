***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2023 15:21
***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEDEF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221967
BIST
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16:418.083
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 57,20
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.084
16:4128,9023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0063
|Açılış
|: 28,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
16:4131,4021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0585
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
16:411.915,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -8,90
|Açılış
|: 1.914,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.912,29
BIST En Aktif Hisseler16:41
|EKOS
|33,00
|133.569.381
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|42.658.199
|% 10,00
|
|RTALB
|14,96
|185.792.853
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|93.631.705
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|100.404.165
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,64
|1.041.232.830
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.845,00
|339.515.908
|% -10,00
|
|CASA
|109,00
|3.965.156
|% -9,99
|
|SNPAM
|174,90
|10.025.116
|% -9,98
|
|EUYO
|16,20
|7.510.830
|% -9,95
|
|THYAO
|263,25
|8.190.971.117
|% 0,96
|
|SASA
|53,70
|2.785.908.177
|% 2,68
|
|TUPRS
|154,70
|2.728.964.458
|% 0,91
|
|ASELS
|49,48
|2.405.578.555
|% 2,02
|
|ISCTR
|22,20
|2.318.924.471
|% 0,63
|
|EKGYO
|7,35
|1.072.135.573
|% 0,00
|
|ODAS
|11,30
|1.413.011.313
|% 4,53
|
|YKBNK
|20,02
|2.153.497.134
|% 1,01
|
|ISCTR
|22,20
|2.318.924.471
|% 0,63
|
|ZOREN
|5,03
|452.084.364
|% -0,40
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8960
|28,9023
|% 0,02
|
|Euro
|31,3900
|31,4021
|% -0,19
|
|Sterlin
|36,4804
|36,6633
|% -0,36
|
|Frank
|32,9912
|33,1899
|% -0,35
|
|Riyal
|7,6808
|7,7193
|% 0,01
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|933,35
|936,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|977,73
|984,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,48
|78,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.058,28
|2.058,61
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:41
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16:56TRILC
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