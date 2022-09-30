***HEDEF* *HDFGS*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEDEF******HDFGS*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HDFGS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.09.2022 tarihinde Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş'ne iştiraki ile ilgili yapılan özel durum açıklamasına istinaden Rekabet Kurulu başvurusu bugün itibariyle yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066303BIST