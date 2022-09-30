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***HEDEF* *HDFGS*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.09.2022 12:05
***HEDEF* *HDFGS*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HEDEF******HDFGS*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [HDFGS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 20.09.2022 tarihinde Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş'ne iştiraki ile ilgili yapılan özel durum açıklamasına istinaden Rekabet Kurulu başvurusu bugün itibariyle yapılmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066303


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Riyal 4,9232 4,9479 % 0,30  
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Altın Ons 1.672 1.672 11,43  
Altın Gr. 996 996 7,80  
Cumhuriyet 6.633 6.733 53,00  
Tam 6.665 6.743 11,00  
Yarım 3.243 3.297 6,00  
Çeyrek 1.626 1.648 2,00  
Gümüş.Ons 19,16 19,19 0,35  
Gümüş Gr. 11,40 11,42 0,19  
B. Petrol 88,25 88,25 1,07  
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