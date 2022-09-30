HEDEF******HDFGS*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

BIST En Aktif Hisseler12:17
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|18,5449
|18,5569
|% 0,28
|Euro
|18,2221
|18,2354
|% 0,43
|Sterlin
|20,6740
|20,7777
|% 0,81
|Frank
|18,9264
|19,0405
|% 0,19
|Riyal
|4,9232
|4,9479
|% 0,30
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|11,43
|Altın Gr.
|996
|996
|7,80
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|53,00
|Tam
|6.665
|6.743
|11,00
|Yarım
|3.243
|3.297
|6,00
|Çeyrek
|1.626
|1.648
|2,00
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|0,35
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,19
|B. Petrol
|88,25
|88,25
|1,07
Seans Raporu 12:17
- 12:30XU100 BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
- 12:29ESCOM Yüzde -3.23 oranında düşüşle 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 310, 498 adet işlem
- 12:28XU100 Endeks 3, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 17, 661.00 milyon TL de
- 12:28IZFAS Yüzde -3.41 oranında düşüşle 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 299 adet işlem
- 12:27GRNYO Yüzde -3.08 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 350, 797 adet işlem