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***HEDEF* *HDFGS* *INFO*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

24.06.2022 14:29
***HEDEF* *HDFGS* *INFO*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***HEDEF******HDFGS******INFO*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler [HDFGS, INFO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2021, 26.04.2022, 30.04.2022,23.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/12/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yatırım Bankacılığı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
500000000
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
23.06.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yoktur
Edinilen Payların Nominal Tutarı
100000000
Beher Payın Alış Fiyatı
1
Toplam Tutar
100000000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
20
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
20
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
20
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
10,60
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
121,71
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yoktur
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

23.06.2022 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasının devamı niteliğinde, "Hedef Yatırım Bankası A.Ş." Finansal Duran Varlık açıklamasıdır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039102


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MAKIM 15,56 73.921.836 % 9,96  
SNKRN 26,38 7.792.469 % 9,92  
ECZYT 51,90 68.714.189 % 8,12  
AKSGY 3,21 64.024.329 % 7,72  
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Riyal 4,6141 4,6373 % 0,19  
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Altın Ons 1.825 1.826 2,69  
Altın Gr. 1.019 1.020 3,76  
Cumhuriyet 6.784 6.886 -61,00  
Tam 6.770 6.867 5,00  
Yarım 3.324 3.359 3,00  
Çeyrek 1.665 1.679 1,00  
Gümüş.Ons 20,87 20,90 -0,07  
Gümüş Gr. 11,64 11,66 -0,03  
B. Petrol 111 111 1,39  
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