***HEDEF* *HDFGS* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEDEF******HDFGS******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HDFGS, HEDEF]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.12.2021, 26.04.2022, 30.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16.12.2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluş izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na resmi başvurunun yapıldığını,26.04.2022 tarihinde yaptığı açıklama ile Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluş sermayesinin 500.000.000 TL, ortaklık yapısının ise Hedef Holding A.Ş. %20 (100.000.000 TL), Şirketimiz İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. %30 (150.000.000 TL), Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. %30 (150.000.000 TL), Namık Kemal Gökalp %10 (50.000.000 TL) ve Sibel Gökalp %10 (50.000.000 TL) şeklinde olacağını,30.04.2022 tarihinde yaptığı açıklama ile ise 30.04.2022 tarihli Resmi Gazete'de duyurulduğu üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Yatırım Bankası kuruluşuna ilişkin başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Gelinen aşamada "HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş." nin kuruluş işlemleri tamamlanarak 23.06.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Bundan sonraki süreçte çalışmalarımız faaliyet izni almak üzere BDDK nezdinde devam edecek olup, gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038962BIST