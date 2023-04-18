***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi18.04.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar18.04.2023 (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilmesi onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139687BIST