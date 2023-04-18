***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.04.2023 14:44
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
18.04.2023 (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilmesi onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139687
BIST
16:375.036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -23,34
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.028
16:3719,4077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
16:3721,2909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0991
|Açılış
|: 21,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
16:371.244,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.244,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler16:35
|BRSAN
|133,10
|291.326.942
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|27.981.005
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|87.156.666
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.260.336
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|35.697.403
|% 9,94
|
|IMASM
|57,15
|44.761.314
|% -9,91
|
|LIDER
|99,20
|49.817.268
|% -8,15
|
|BALAT
|15,49
|1.092.308
|% -6,97
|
|SNKRN
|25,30
|742.630
|% -5,95
|
|KLRHO
|27,76
|81.031.614
|% -5,90
|
|KOZAL
|24,38
|6.748.587.697
|% -1,06
|
|KOZAA
|48,10
|3.084.187.432
|% -2,91
|
|THYAO
|135,80
|2.665.816.456
|% 0,07
|
|EREGL
|34,88
|1.420.939.065
|% -0,74
|
|SISE
|42,56
|1.202.222.577
|% -1,89
|
|KOZAL
|24,38
|6.748.587.697
|% -1,06
|
|EKGYO
|6,73
|731.515.296
|% -1,03
|
|ISCTR
|12,02
|918.763.149
|% 0,08
|
|YKBNK
|10,22
|699.649.946
|% 0,69
|
|KOZAA
|48,10
|3.084.187.432
|% -2,91
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4010
|19,4046
|% 0,07
|
|Euro
|21,2780
|21,2910
|% 0,47
|
|Sterlin
|24,0250
|24,1454
|% 0,50
|
|Frank
|21,5190
|21,6486
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1577
|5,1836
|% 0,17
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|0,79
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,40
|
|Cumhuriyet
|8.816
|8.949
|62,00
|
|Tam
|8.826
|8.954
|16,00
|
|Yarım
|4.310
|4.377
|8,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.189
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,70
|84,70
|-0,06
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50YEOTK
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 72.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 605, 825 adet işlem
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 49 kaybederek (% -0.63 ) 5, 557
-
16:49XU100
Endeks 5, 032 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 37, 485.00 milyon TL de
-
16:49SANEL
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 18.70 lira fiyatla işlem gören hissede 979, 176 adet işlem
-
16:48GESAN
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 77.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 867, 460 adet işlem